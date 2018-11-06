Vali Balcı, göreve başladığı ilk gün fidan dikti

Tokat Valisi Ozan Balcı'nın göreve başladığı ilk gün düzenlenen törenle bin 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 81 ilde düzenlenen 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' etkinliği Tokat'ta Organize Sanayi Bölgesinde yapıldı. Bin 100 öğrencinin katılımı ile bin 100 fidan toprakla buluşturuldu. Törende konuşma yapan Vali Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklerinde daha yeşil bir Türkiye için Fidanlar Fidanlarla Büyüyor adlı ülke genelinde uygulanan proje kapsamında Tokat'ta görevinin ilk gününe denk gelen fidan dikme programına katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün benim için heyecanlı ve mutluluk verici bir gün. Ben bugün burada Tokat'ımıza Tokatlı hemşehrilerimize hizmet etmek, onların yaşamlarına değer katmak, verilen hizmetleri kolaylaştırmak için sizlerle beraber valilik görevine de başlamış bulunuyorum. Böylesine güzel bir proje hem de benim için güzel bir başlangıç. Hoş bir anı oldu. Bundan ayrıca da mutluluk duyuyorum. Şunu ifade etmek isterim ki vatan topraklarını sevmek, vatan topraklarının imarı, ihyası ve inşası ile gerçekleşir. Bunun en önemli yollarından birisi de vatan topraklarını korumak ağaçlarla, fidanlarla buluşturmaktır. Gücümüz ve kapasitemiz yettiği ölçüde bütün alanları fidanlarla donatacağız” dedi.

Vali Balcı, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte fidan dikti. Çam türleri ve meyve fidanlarının geliştirilmesine özel önem vereceklerini ifade eden Vali Balcı, “İnşallah hedefimize varacağız. Sıkı takip edicisi olacağım, gözetleyeceğim, destekleyeceğim bizzat çalışacağız bu işte” diye konuştu.