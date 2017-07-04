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04 Temmuz 2017 13:57

Vali Toraman’a asayiş brifingi

Tokat Valisi Dr.

Vali Toraman’a asayiş brifingi

04 Temmuz 2017 13:57

Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek brifing aldı.


Bakanlar Kurulu kararı ile Tokat Valiliği görevine atanan Vali Ömer Toraman, kentteki ilk ziyaretini Şırnak’ın Uludere ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl’ın ailesine yaparak taziyede bulunurken, ilk brifing programını emniyet müdürlüğünde gerçekleştirdi. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından emniyet müdürlüğü önünde karşılanan Vali Toraman, tören mangasını selamlayarak emniyet şeref defterini imzaladı. 15 Temmuz Şehitler Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda İl Emniyet Müdürü Topaloğlu tarafından Vali Toraman’a brifing verildi.


Toplantının ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Merkezi’ni (KGYS) ziyaret eden Vali Toraman, İl Emniyet Müdürü Topaloğlu’ndan sistem hakkında detaylı bilgi aldı. Vali Toraman ayrıca Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları ile de bir süre sohbet ederek, görevlerinde başarılar diledi.




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