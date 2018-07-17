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17 Temmuz 2018 11:58

Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp kaçtı!

Tokat’ın Niksar ilçesinde köpeğe çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp kaçtı!

17 Temmuz 2018 11:58

Talihsiz köpek veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Olay, gece saat 22.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Kireçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin köpeğe çarptığını gören vatandaşlar hemen durumu polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen polisler durumu zabıta ekiplerine bildirerek veteriner hekim talep etti. Daha sonra olay yerine gelen Niksar Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri ve veteriner hekimler yaralı köpeğe ilk müdahalede bulunduktan sonra hayvan barınağına götürüp tedavi altına aldı. Yaralı köpeğin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iç kanamadan dolayı öldüğü öğrenildi.


Öte yandan hayvansever vatandaşlar, köpeğe çarpıp kaçan vicdansız sürücünün yakalanarak cezalandırılmasını istedi.




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