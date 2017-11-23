Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 12:15

Yabancı dil tercümesi yapan cihaz sipariş verdi, MP3 çalar geldi

Tokat’ta internetten yabancı dil tercümesi yapan cihaz siparişi veren öğretim üyesi Rüstem Cangi, kargo ile gelen MP3 çalar cihazının şaşkınlığını yaşıyor.

Yabancı dil tercümesi yapan cihaz sipariş verdi, MP3 çalar geldi

23 Kasım 2017 12:15


Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışan 51 yaşındaki Rüstem Cangi, Almanya’da yaşayan ağabeyi için internetten bulduğu bir siteden 17 yabancı dilde tercüme yapan yabancı dil cihazı siparişi verdi. 210 liraya satın aldığı ürünü kargodan teslim alan Cangi, paketi açtığında şok yaşadı. İnternetten sitesindeki ürün yerine MP3 çalar ile karşılaşan Cangi, "Kargodan 4 çekirdekli ve 17 yabancı dilde tercüme eden bir cihaz beklerken başka bir cihaz çıktı. Tabi önce daha önce gelişmiş bir versiyonu mu zannettik ama daha sonra baktık ki, MP3 yani 210 liralık bir cihaz yerine 5-10 liralık bir MP3 göndermişler. Gerekli hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Bizim hatamız şu idi, ödemeli alırken kargocunun yanında açmamamız. Bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz lazım" dedi.


Firmayı arayarak bilgi almaya çalıştığını ifade eden Cangi, firmanın ürünü yanlışlıkla konulmuş olabileceğini söylediğini ancak ispatlama şansının olmadığını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
6
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Sisli
    8°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç