Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 16:14

Yangına rağmen tıraş olmaya devam etti

Tokat’ta bir lokantanın bacasından çıktığı tahmin edilen yangında berber dükkanında sakal tıraşını yarım bırakmak istemeyen vatandaşın görüntüsü dikkat çekti.

Yangına rağmen tıraş olmaya devam etti

01 Ağustos 2018 16:14


Edinilen bilgiye göre; Sanayi Sitesi Cami yanında bulunan bir lokantanın bacasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede kooperatif binası toplantı salonun çatısına sıçradı. Alevlere teslim olan binada alevler göğe yükselirken bölgeye sevk edilen Tokat Belediyesi İtfaiyeye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında Tokat Madeni Sanatkarları Odası ve Marangozlar Odası toplantı salonun çatısı tamamen yanarken, toplantı salonunda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürebildi. Olay yerine akın eden sanayi esnafını polis güvenlik şeridi çekerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, bir lokantanın bacasından çıkan yangının kooperatifin toplantı salonu binasına sıçradığını, yangının maddi hasarla atlatıldığını kaydetti.



Yangına rağmen tıraşa devam etti


Bu sırada objektiflere yangının başladığı binanın ön tarafından bulunan berber dükkanında tıraş olmaya devam eden vatandaş yansıdı. Tek katlı binanın çatısında itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken berberin tıraşa devam etmesi dikkat çekti. Sakal tıraşı olan vatandaş, tıraşının bitmesinin ardından iş yerinden çıkarak uzaklaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç