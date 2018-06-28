Yaralı köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı

Niksar Bahçelievler Mahallesi sakinlerince boğazından yaralanmış bir köpek bulundu. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye intikal eden Niksar Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri yaralı hayvanı Sokak Köpekleri Müşahede ve Bakım Merkezi’ne getirerek tedavisini gerçekleştirdiler. Niksar Belediyesi Sokak Köpekleri Müşahede ve Bakım Merkezi Veterineri Eda Mercan tarafından yapılan müdahale ile tekrardan hayata döndürülen köpeğe ’Pamuk’ ismi verildi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Belediyesi olarak sokak hayvanlarının gerekli tedavilerini yaparak tüm aşılarını ve küpeleme işlemlerini yaptıklarını söyledi. Bugüne kadar herhangi bir sebeple yaralanan sokak hayvanlarına belediye olarak sahip çıktıklarını da dile getiren Başkan Özcan,"Bunu gelenek haline getirdik. Bugüne kadar kaza geçirmiş ya da çeşitli nedenlerden dolayı yaralanmış yaklaşık 10 sokak hayvanını belediye ekiplerimiz alarak bakım merkezimize götürerek tedavi altına alınmasını sağlamış. Sonuç itibariyle can taşıyan her canlıya yardım elimizi uzatmamız gerektiği düşüncesi ile yapılan bu tür hizmetler için duyarlı vatandaşlarımızın bizlere ulaşmalarını istiyoruz" dedi.

"Veterinerimizle birlikte profesyonel olarak çalışıyoruz"

Sokak Köpekleri Müşahede ve Bakım Merkezi hakkında bilgiler veren Başkan Özcan, "Bölgenin en düzenli bakım merkezini kurmak adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sokak hayvanlarımız için ayrıca bir projede gerçekleştirdik. Mevcut bakım merkezinin yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza yeni bir bakım merkezi kurulması için başvuruda bulunduk. Daha gelişmiş bir teknolojide olacak barınağımız bölgeye hitap edecek. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun. Ayrıca yıllardır veteriner sıkıntısı yaşıyor, dışarıdan veterinerlik hizmeti alıyorduk. Artık kendi bünyemize veterinerimizi katarak dostlarımızın muayene ve müdahalede bulunuyoruz" diye konuştu.