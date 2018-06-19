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19 Haziran 2018 18:36

Yaralı Köpek İçin Seferber Oldular

Tokat’ın Turhal ilçesinde vatandaşın yaralanan köpeği Belediye veteriner hekimi tarafından tedavi edildi.

Yaralı Köpek İçin Seferber Oldular

19 Haziran 2018 18:36


Turhal ilçe Merkezin de Osman Mütevellioğlu kendisine ait ayağı ve ağzından yaralanan Alman Kurdu köpeğini Turhal Belediyesine getirerek yardım istedi. Kısa sürede harekete geçen belediye ekipleri, veteriner hekim tarafından yaralı köpeğe müdahale ederek tedavi edildi.


Yaralanan Alman kurdu köpeğinin durumunun iyi olduğunu ifade eden Belediye Veterineri Recep Keskineroğlu, “Vatandaşımızın köpeği yatarken araç üzerinden geçmiş, sürücünün erken fark etmesinden dolayı sadece çenesinde hafif ezilme var, ciddi bir yaralanması, kırılması yok tedavisi yapıldı, sağlıklı kontrollü bir şekilde evine gönderiyoruz” diye konuştu.


Evlerinin bahçesinde misafirlerinin ziyaret sonucu ayrılırken köpeklerinin aracın altında olduğunu far ettiklerini belirten Osman Mütevellioğlu, Köpeğimizi araç hareket ederken acı sesinden fark ettik ve hızlı bir şekilde veterinere götürmek istedik. Turhal da mevcut veterinerlerin yerlerinde olmamasından dolayı Belediyemizden yardım istedik. Belediye ekiplerimiz sağ olsunlar, Köpeğimizle ilgilenerek tedavi ettiler. Köpeğimiz iyi durumda çok mutluyuz dedi.


Yaralı köpeğin sağlığının iyi olduğu anlaşılmasından sonra taksiye yerleştirilerek evine götürülmek üzere yola çıkıldı.




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