Yaralı sandılar hamile çıktı

Belkaya köyünde arkadaşlarıyla birlikte dağlık alanda ineklerini otlatan çoban Ahmet Özkan yürüyüşe çıktığı sırada, burnundan kan gelen yaralı yabani tavşanı buldu. Özkan, yağmurlu havada ıslanmaması için cebinde bulunan poşetle sardığı tavşanı kurtarmak için zabıta ekiplerine haber verdi. İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan köye gelen zabıta ekipleri, yaralı tavşanı alarak, tedavi edilmek üzere belediye veterinerine teslim etti. Veteriner Yaşar İş tarafından tedavisi yapılan yabani tavşanın hamile olduğu anlaşıldı.

Çoban Ahmet Özkan, "Yaralıydı. Arkadaşlara alıp götürelim, burada ölür dedim. Zabıtayı aradım. Arkadaşlarda gelip aldılar" dedi.

Veteriner Yaşar İş ise yavrusu olduğunu tespit ettiklerini ve yaralı yabani tavşanın tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağını kaydetti.