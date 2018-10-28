Yarışı izlemek için dağı taşı doldurdular

Tokat'la off road yarışlarını izlemek için vatandaşlar tepelere çıkarken, yarışa katılan bir aracın devrilmesi heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Klübü” tarafından kent merkezinde ilki düzenlen off-road yarışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erzincan, Niksar, Ordu Korgan ve Amasya off-road kulübü üyelerinin katıldığı etkinlik Topçam Mahallesinde Yazıcıoğlu evlerinin yanında özel olarak hazırlanan pistte yapıldı. 7'sinden 70'ine Tokatlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte pilotlar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Bir cip pistten çıkarak yan yatarken, pilotlar kazayı yara almadan atlattı. Çamur dolu parkurlardan geçen off-road araçlarını çekmek isteyen basın mensupları ise adeta çamurla kaplandı.

Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan,32 aracın katıldığı yarışların yoğun ilgi görmesinden mutlu olduklarını ifade ederek, “17 kapıdan geçen araçlarımızın yarışı yoğun ilgi gördü. Tokat merkezde ilki düzenlenen yarışlar hafriyat döküm alanında yapıldı. Kentin her noktasından bir parça toprağın döküldüğü alana herkes geldi çiğnedi. Memnun kaldılar, inşallah seneye de yaparız” diye konuştu.