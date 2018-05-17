Yarışmada öğrenciler 3 ton atık pil topladı

Her yıl çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşüm alışkanlığını kazandırmak amacıyla Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen atık pil toplama yarışmasına öğrenciler ilgi gösterdi. Atık pillerin toplanması ve bertarafı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TAP Derneği ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan protokol dahilinde bu yıl atık pil toplama yarışmasının dördüncüsü merhum Nadir Duyum Öğretmen adına düzenlendi. Öğrenciler tarafından yarışmasında toplanan 3 ton atık pil, sonuçları Haziran ayı içerisinde açıklanacak.

Atık pillerin toplandığı alanda inceleme yapan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, çevreci belediye olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Çevreci bir belediye olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini ifade ederek, "Bu konuda iddialıyız. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz atık pil kampanyamız bu yıl da bitti. 30 Nisan’a kadar atık pillerimizi öğrenci ve velilerimizden topladık. Yaklaşık 20 okul katılım sağladı. Sonucunda 3 ton atık pili topladık ve bunu Bakanlığımızla da koordinasyonlu olan TAP Derneğimize göndermiş olacağız ve atık pillerin çevreye verdiği zararı da bu vesileyle de engellemiş olacağız. Bunu yaparken hem atık pillerin çevreye verdiği zararı engellemek hem de bu bilinci evlatlarımız, okuyan çocuklarımız olmak üzere tüm halkımıza aksettirmek istiyoruz. Bunu da yarışma haline getirerek yapmayı arzu ettik. Özellikle ilk altıya giren okullarımıza bizler de ödüller veriyoruz. Bunun ilk üçe gireni TAP Derneği tarafından veriliyor. Geri kalan okullarımızın ödüllerini ise bizler veriyoruz. Böylece bir taraftan da başarıyla en fazla pil toplayanları da ödüllendirmiş oluyoruz. Çevreci Belediye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.