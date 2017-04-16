Yaşlı kadının oy kullanmasına polis yardım etti

Yüksek Seçim Kurulu’nun aylar önce açıkladığı referandum tarihi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Milyonlarca vatandaş sandıklara giderek oylarını kullanmaya devam ediyor. Bu sabah saatlerinden itibaren oy vermek için sandık başına giden yaşlı seçmenlere emniyet güçleri de yardımcı oldu.

Tokat’ın Niksar ilçesinde yürüme güçlüğü çeken yaşlı kadına polis memuru yardımcı olarak sandık başına kadar eşlik etti. Yaşlı kadın oyunu kullandıktan sonra yine polis memurunun yardımıyla okul dışına kadar çıkartılarak araca bindirildi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Turgut da ilçedeki oy kullanılan tüm sandıkları dolaşarak herhangi bir olay olup olmadığı konusunda bilgi aldı.