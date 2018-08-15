Yaşlılar Almus’ta huzur bulacak

Tokat’ın Almus ilçesinde uzun yıllardır şahısların kullanımı altında olan belediye arazilerinin kamu yararına kullanılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. İçerisinde duşu, banyosu, mutfağı ve 30 metrekarelik yaşam alanıyla baraj gölüne sıfır konumunda olan tesisin kısa sürede hayata geçmesi bekleniyor. Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, inşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını ifade ederek,"Belediyemiz tarafından 4 yıl önce yapılan çocuk parkı ve tüm kondisyon alanlarının olduğu alanda 800 metrekare oturum alanı diğer kalan kısımlar olmak üzere 2 bin metrekareye yaklaşan inşaat kullanma alanındadır. Belediye imkanları doğrultusunda bu bina meslek yüksek okulu öğrencilerinin yurt sorununu çözmek ve barınmalarını sağlamak için inşaat yapımına başlamıştık. Bu binamızda 30 metrekarelik 33 adet modüler yatak odasından oluşuyor. Üst kattaki 300 metrekarelik alan da yemekhane, restoran gibi de kullanılabilecek bir alanımız var. Alt katta da teknik odalarımız, toplantı odalarımız var" dedi.

Binanın inşaatına öğrenciler için başladıklarını hatırlatan Başkan Arıkan,"Bu hale geldikten sonra KYK’nın bin 500 öğrencinin altındaki yüksek okullara yurt yapma imkanı yoktu. Girişimlerimiz sonrasında 250 kişilik bir öğrenci yurdu yapımı ihale aşamasına getirildi. Mevcut yerimiz öğrencinin barınmasının dışında butik otel veya motel tipi bir barınma düşünmüştük. Fakat bize gelen ayrı bir teklif var ki bu görüşlerimizi tamamen kenara bir teklif. Aile Sosyal Bakanlığı tarafından çeşitli illerde yaşlılar bakım evi olarak anılan projenin Almus’taki ayağını da hemşehri grubundan oluşan bir şirket Niksar’da benzer bir uygulamayı başlattığını ve bizim binamızın da projeye uygun olması nedeni ile bize teklif getirdiler. 33 odası olan binada her odada iki kişi kalacağını düşünürsek 60-70 yatak kapasitesi ile 50 kişilik bir istihdam olacaktır. Belediye başkanı olarak belediye meclisi ile yaptığım görüşme sonrasında meclis üyeleri olumlu bakmaktadır. Huzurevleri bakım evleri yaşlılar bakım evleri toplumun kanayan yarasıdır. Bu bina Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterler çerçevesinde böyle bir hizmetin Almus’ta hizmete sunulacak olmasından belediye olarak mutluluk duyuyoruz. Hem de istihdam anlamında kente katkı sağlamış olacaktır" diye konuştu.