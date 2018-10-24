Yaşlıların eşleri ile birlikte kalabilecekleri ev ortamı oluşturuluyor

Tokat'ta temaslarına devam eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir tekstil fabrikasını gezdi. Fabrika sahibinden bilgi alan Bakan Selçuk, dikiş makinesinde kot pantolon dikti. İşçilerle birlikte yemek yiyen Bakan Şelçuk, daha sonra Zile Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Tören alanında yaşlılarla ilgilenerek sohbet eden Bakan Selçuk, yaşlıların taleplerini karşılamak için ihtiyaç durumuna göre yeni huzurevleri açmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Selçuk,"Bakanlığımıza bağlı 14 bin 492 kapasiteli 146 huzur evimiz mevcut. Aynı zamanda Türkiye genelinde hizmet veren 10 bin 847 kapasiteli 190 tanede özel huzur evimiz var. Yine bakanlığımız tarafından başlatılan yaşlı yaşam evleri projesiyle de yaşlılarımızın apartman dairelerinde değil 3-5 kişilik, eşleri ile birlikte kalabilecekleri ev ortamları oluşturuyoruz. Kıymetli büyüklerim azim ve kararlılık içinde 2023 hedeflerine yürüyen Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında büyüklerimizin sizlerin önemli bir rolü var. Sizlerin desteği ve dualarıyla her sorunun üstesinden gelmeye devam edeceğiz. Milletimizle birlikte daha çok çalışarak daha çok üreterek sosyal yardım ve hizmetlerimizdeki kaliteyi artırarak toplum refahını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından dualarla kurdele kesilerek Zile Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yapıldı. Basına kapalı yapılan ziyaret sonrasında Bakan Selçuk, Tokat kent merkezine geçerek Taşhan da esnafları ziyaret etti.