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Yaya geçidini kullanan köpek kameralara yansıdı

Tokat’ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeğinin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tokat'ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeğinin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Gaziosmanpaşa Bulvarı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki yaya geçidinde bekleyen köpeği fark eden bir vatandaş cep telefonu ile köpeğin o anları görüntüledi. Araçların geçmesini bekleyen sokak köpeği yolun boşalmasının ardından karşıdan karşıya geçti. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, köpeğin yaya geçidini kullanması görenlerin dikkatini çekti.

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