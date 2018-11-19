Yaylada kaçak rakı imalatı

Tokat'ın Artova ilçesi sınırları içinde bulunan yaylada jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 70 litre kaçak rakı ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Artova İlçesine bağlı Bayırlı köyü Kavaklı yaylasında sahte içki imal ve satışı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Tespit edilen adrese yetkili adli makamın izni ile yapılan aramada 70 litre kaçak rakı ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şahıs Artova Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, ÖTV tebliği kapsamında şüpheli şahsa 7 bin 140 TL idari yaptırım uygulandı.

12 bin 334 lira ceza kesildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Reşadiye ilçesinden geçen D-100 karayolu ile Sivas-Tokat Karayolu Kızıliniş mevkinde yol emniyet ve kontrol devriyesinde İran uyruklu yolcu otobüslerinde ve otomobillerde arama yapıldı. Yapılan aramada otobüslerin gizli bölmelerine ve valizlere gizlenmiş vaziyette toplam 881 paket kaçak sigara ve 387 kilogram tütün ele geçirildi. Söz konusu şahıslara 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında 12 bin 334 TL idari yaptırım uygulandı.