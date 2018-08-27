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27 Ağustos 2018 14:15

Yazıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Yazıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı

27 Ağustos 2018 14:15


Tokat’ta yaklaşık 6 yıldır İl Mili Eğitim Müdürü olarak görev yapan Levent Yazıcı’nın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasıyla ilgili kararname yayınlandı. Makamında tebrikleri kabul eden Yazıcı, milli eğitim müdürlüğü, valilik çalışanları ve sevenleriyle vedalaştı. Tokat Valiliği önünde mesai arkadaşlarıyla vedalaşan Müdür Yazıcı, Tokat için bugüne kadar iyi şeyler yapmaya gayret ettiğini, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un takdirleri ile İstanbul’da görev yapacağını ifade ederek, “Arkadaşlarım dualarını esirgemesinler. İnşallah muvaffak olmaya çalışacağım. Elimden gelen her türlü gayreti çabayı göstereceğim. Ülkemizde çok güzel şeyler oluyor. Eğitim alanında sayın bakanımızın verdiği çok büyük bir enerji var. İnşallah bizde o enerjiyi hakkı ile yansıtabiliriz diye düşünüyorum” dedi.


Müdür Yazıcı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmek üzere Ankara’ya hareket etti.



Müdür Yazıcı’nın öz geçmişi


1966 Tokat doğumlu, evli iki çocuk babasıdır. 1988 yılında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinden, 2000 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında ise İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1989-2011 yılları arasında farklı illerde öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ve eğitim müfettişliği/başkanlığı görevlerinde bulundu. İstanbul’da Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevini yürütürken 2012 yılında Tokat iline İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. 6 yıldır Tokat İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.




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