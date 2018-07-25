Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 16:56

Yeni Erbaa Stadı’nın temeli atıldı

Erbaa ilçesinde 17,5 milyon liraya ihalesi gerçekleştirilen yeni ilçe stadının batı tribününün temeliatıldı.

Yeni Erbaa Stadı’nın temeli atıldı

25 Temmuz 2018 16:56

Erbaa ilçesinde 17,5 milyon liraya ihalesi gerçekleştirilen yeni ilçe stadının batı tribününün temeli


atıldı.


Ruhsat işlemleri Mart ayında tamamlanan 10 bin kişilik yeni ilçe stadyumunun batı tribününün temeli atıldı. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım stadyum inşaatında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. 1984 yılında yapılan ve TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Erbaaspor’un halen maçlarını burada oynadığı 3 bin kişilik mevcut ilçe stadının yerine belediyenin planladığı meydan projesinin Millet Bahçesi olarak vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.


Yeni stadyumun yapımıyla eskisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi seçim vaatlerinden biri olan ’Millet Bahçesi Projesine’ dönüştürüleceğini kaydeden Erbaa Belediye başkanı Hüseyin Yıldırım “Seçim vaatlerimizden biri olan stadyumumuzda bugün batı tribünlerinde temelin atıldı. 32 dönümlük bir arazi üzerinde 10 bin kişilik bir stadyumu Erbaa’mıza kazandırıyoruz. Yatırım maliyeti 17,5 milyon TL olan bir hizmet Erbaa’mızla buluşmuş olacak. Bu


hizmetimizin sonuçlanması ve açılışıyla beraber şehrimizin ortasında kalan mevcut ilçe stadyumumuzun yaklaşık 35 dönümlük arazisinin Erbaa Belediyesi tarafından yapılacak yeni Erbaa Meydanı daha doğrusu Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesinde açıklamış olduğu millet bahçelerinden bir bahçeyi şehrimizin meydanına kazandırmış olacağız. Orada Erbaa’mızın büyük problemi olan otopark sorununu, şuanda Salıpazarı olarak kullandığımız pazar alanını da o 35 dönümlük arazide vatandaşlarımızın bir şikayeti giderilmiş olacak. Vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması için de hem otopark alnı oluşturulmuş olacak hem de salı pazarı sabit bir yer kazanmış olacak. Alışveriş yapanlar soğuktan sıcaktan korunmuş olacak. Yeni stadyumumuzun inşaatı yaklaşık 1 yıl sürecek. Erbaasporumuzun maçları 1 yıl sonra burada oynanmaya başlanacak." dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç