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31 Ağustos 2018 11:20

Yeni Nikah Salonundan vatandaş memnun

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile Belediyesi tarafından Belediye Kültür Binası içerisine yapılan nikah salonu yeni mutluluklara kucak açmak için evlenecek olan çiftleri bekliyor.

Yeni Nikah Salonundan vatandaş memnun

31 Ağustos 2018 11:20


Evlenecek olan çiftlere daha kolay ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, yeni nikah salonunda bir dizi çalışma yapılarak salon modern bir görünümde yapıldı. 60 kişilik salonda, bugüne kadar 226 nikahtan 124’ü burada kıyıldı. İlk nikah Zile Belediyeden emekli Hasan Yaşar Ezer’in oğlu Sinan Ezer ve Pelin Kelemcioğlu çiftine, belediye başkanı tarafından kıyıldı.


Vatandaşın yapılan yeni nikah salonundan memnun olduğunu belirten Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “2018 yılı itibariyle belediyemize ait yeni nikah salonumuzu halkımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni nikah salonumuz daha konforlu ve modern dizaynıyla halkımızın beğenisini kazandı. Nikahı kıyılan tüm çiftlerimizi tebrik eder, mutlu mesut yaşamalarını Cenabı Allah’tan temenni ederim” şeklinde konuşurken Zile Belediyesi Nikah Memuru Fikret Eşat ise nikah salonunun ilçede ciddi bir eksiklik olduğunu, ulaşım kolaylığı ve otopark avantajları ile de beğeni topladığını belirtti.




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