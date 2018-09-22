Yeni Tokat Havalimanı çalışmaları havadan görüntülendi

TOKAT (İHA) – Tokat'ta yaklaşık 115 milyon TL'ye ihale edilen yeni havalimaninda başlayan pist apron ve taksiyolu imalatlarına ait çalışmalar havadan görüntülendi.

Tokat Havalimanına büyük gövdeli uçakların inememesi nedeniyle yıllardır yaşanan soruna çözüm olarak başlatılan Yeni Havalimanı projesine start verildi. Yeni havalimanının yapılacağı Söngüt köyü arazisinde, ihaleyi alan firma şantiye kurarak ekipler çalışmaya başladı. Yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalarda 45 metre genişliğinde yaklaşık 2,7 kilometre uzunluğunda olacak pistin yapılacağı alan ortaya çıkmaya başladı. Havadan görüntülenen Yeni Tokat Havalimanının 700 günde tamamlanması hedefleniyor.

2 yıldan erken tamamlanacak

TAV inşaat Proje Direktörü Erdoğan Karabacak, Tokat'ın büyük bir ihtiyacı olan havalimanı projesinin planlanan 700 günden daha kısa sürede bitirilmesi için yoğun bir çaba gösterdiklerini kaydetti. Çalışmalarda daha çok yerel imkanları kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Karabacak, “50 kamyon, 5 ekskavatör ve silindir araçları mevcut. İşi hızlandırabilmek için bu sayıları artırmak istiyoruz. Amacımız hava şartları nedeni ile çalışılamayan Kasım, Aralık ve Ocak aylarında da çalışmak için gerekli tedbirleri alıp biran önce bu projeyi hızlı bir şekilde bitirip hizmete almak” dedi.

Yeni Tokat Havalimanın Tokat'ın uzun yıllar yolcu trafiğini karşılayabilecek şekilde planlandığını kaydeden Karabacak, “Beton kaplama yapılacak olan pistte gerekli seyrüsefer cihazları olacak. Tokat Havalimanı son yıllarda yapılan modern havalimanlarından birisi olacak” diye konuştu.

2 milyon yolcu kapasiteli

Tokat Yeni Havalimani projesi kapsamında Hisar İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve ihale bedeli yaklaşık 95 milyon TL olan diğer etapta ise 2 milyon yolcu/yıl kapasiteli iç ve dış hatlar yeni terminal binası, otoparklar, itfaiye garaj binası, kule ve teknik blok, ısı ve güç merkez binası, nizamiye binası yapılacak. Her iki işinde yaklaşık 700 günde tamamlanması planlanıyor.1988 yılında inşa edilen mevcut havalimanı ise yaklaşık 1,5 yıldır sefer yapılmıyor.