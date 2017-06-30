Yeni Tokat Valisi görevine başladı

Ömer Toraman, valilik önünde sade bir törenle karşılanarak görevine başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile merkeze alınan Vali Cevdet Can, valilik konağından Ankara’ya uğurlandı. Ömer Toraman ise Tokat Valiliği önünde sade bir törenle karşılandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar ve daire müdürleri tarafından karşılanan Vali Toraman, makamına geçerek hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti. Vali Toraman, yazılı olarak yaptığı açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “Öncelikle, bu göreve beni layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Bakanlar Kurulu’nun değerli üyelerine saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Zengin bir tarihe ve köklü bir medeniyete sahip Tokat’a hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda bu şerefli görevin ağır sorumluluğunun da farkında olduğumu ifade etmek isterim. Tokat’ımıza hizmet ederken, insanı ve kalkınma olgusunu merkeze alan, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, hesap verilebilirlik, milli ve manevi değerlere bağlılık, denetime açık, sivil katılım, adalet, hoşgörü gibi önemli değerleri esas alan bir anlayışla hareket edeceğimizi belirtmek isterim. İlimizin her yönden daha kalkınmış, gelişmiş, refah düzeyi yüksek ve insanların esenlik içerisinde yaşadığı bir şehir haline gelebilmesi hedefi doğrultusunda, tüm mesai arkadaşlarımla birlikte idealist bir ekip ruhu, el ve gönül birliği ile hizmet edeceğiz. Bugüne kadar başlanmış, devam eden ve planlanan bütün projeleri titiz bir şekilde takip edip sonuçlandırırken, halkımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan çok sayıda yeni projeleri de inşallah en kısa sürede planlayıp hayata geçirmek için gayret edeceğiz. Bu vesileyle, tüm Tokatlı kardeşlerime sevgi ve selamlarımı sunarım”