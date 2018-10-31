Yerli somon Norveç somonuna rakip oldu

Tokat'ta balık çiftliklerinde üretilen somonlar büyütüldükten sonra bir çok ülkeye ihraç ediliyor.

Almus Baraj Gölü'nde kurulan irili ufaklı 20'ye yakın tesiste yapılan somon üretimi bölgenin lokomotifi haline gelmiş durumda. Yıllık yaklaşık 4 bin ton yerli somon balığı yurt içi ve yurt dışı pazarında alıcı buluyor. Balık çiftliklerinden başta Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihracat yapılıyor.

Su Ürünleri Mühendisi Şuayip Gezer, Karadeniz alabalığının Norveç somon balığına rakip olduğunu söyledi. Tesislerine yumurta halinde getirilen somonların gramajlarını artırdıktan sonra Almus tesislerine göndererek somon üretimi yaptıklarını ifade eden Gezer, "Almus barajında yetiştirilen somon balıkları Rusya, Japonya, Birleşik Arap emirlikleri gibi ülkelere ihraç ediyoruz. İthal somona karşı yerli somon balığı üretiyoruz. Tamamen bizim üretimimiz, Norveç somonuna göre bizim somon balıklarımızın fiyatları daha uygun. Rusya'ya 400 ton civarında bir ihracatımız var. Ülkelerin taleplerine göre üretim yapıyoruz. Müşterinin talebine göre 4-5 kiloya kadar somonu çıkartabiliyoruz" dedi.