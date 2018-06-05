Yılda bir defa açıyor, yağı dededen kalma yöntemlerle çıkartıyorlar

Tokat’ta, Akzambak yağının çıkartılması dededen kalma imbik denilen damıtma sistemi ile yapılıyor. Su dolu kazan içerisinde zambak yaprakları doldurularak üzerine imbik konuluyor. Ateşin üzerine konulan kazanla imbik arasına hava almaması için hamurla kapatılıyor. Kaynayan kazandan buhar çıkmaya başladığında imbik üzerindeki bölmeye soğuk su dökülüyor. Suyun etkisi ile kazanda kaynayan zambağın buharı ile elde edilen yağ imbikten süzülmeye başlıyor. Yaklaşık 50 kilogram zambaktan 100 gram yağ elde edilebiliyor.

Akzambak yağını dededen kalma yöntemlerle çıkartıyorlar

Akdeğirmen Mahallesi’ndeki bahçesinde Akzambak yetiştiren Fikret Aydemir, dededen kalma yöntemlerle oldukça zahmetli olan imbikle zambak yağı çıkarttıklarını söyledi. Zambak yağı ile sabun üretimi yapmayı planladıklarını ifade eden Aydemir, "150 yıllık dededen kalma imbiğimizle o zamanlar gül yağı yapıyorlardı, bizlerde zambak yağı çıkartıyoruz. Zambaklarımızın aroması yüksek, yağı çok kaliteli. Akzambağın çiçeğinin kilosunun 120 TL, yağının 5 bin avrodan satılıyor" dedi.

Zambak yağından sabun yapacaklar

Kursa giderek girişimcilik belgesi alan ev hanımı Kadriye Aydemir, zambak yağı ile sabun üretimi yaparak mahallesindeki ev hanımlarına da iş imkanı oluşturmayı hedefliyor. Asırlara dayanan yöntemler zambaklardan yağ elde ettiklerini ifade eden Aydemir, "Bahçemizde ürettiğimiz zambağın çiçeklerini satıyorduk. Eşimle zambak yağını çıkartarak sabununu yapmaya karar verdik. Zambak yağı kozmetik olarak kullanılıyor. Ayrıca vücuda sürüldüğünde ağrı kesici özelliği de var" diye konuştu.