Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası Turhal’da yapılacak

Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası ve Kocakavak güreşleriyle ilgili Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler yaptığı açıklamada, geleneksel karakucak güreşleri ile ata sporu olan güreşi gelecek kuşaklara sevdirmek için bu tür organizasyonlara önem verdiklerini söyledi.

Karakucak güreş yapan Türkiye’deki önemli sporcuların organizasyona katıldığını belirten Başkan Bekler, "Türkiye’nin bir çok bölgesinden çok önemli pehlivanlarımız, güreşçilerimiz gelecekler. Özellikle genç neslin yoğun ilgi gösterecek olması bizleri ayrı sevindiriyor. Bu organizasyonu yapmak, ata sporumuzu geliştirmek Turhal’ın geçmişten gelen güreş geleneğini sürdürme izleri de bizleri mutlu ediyor. Festivalimize de Uluslararası sporcuların katılacak olması, gerek ilçemiz gerek Ülkemiz adına güreş camiasına bir çok emeği geçen katkısı olan Mehmet Uzun adına düzenlenmesi bizler için onur verici" diye konuştu.