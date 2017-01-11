Yoğun kar yağışı elektrik dağıtım hatlarını etkiledi

ÇEDAŞ Tokat İl İşletme Müdürü Muhammed Akif Ertüzün, Niksar ve Reşadiye ilçelerinde yoğun kar yağış nedeni ile yaşanan elektrik kesintilerine karşı ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Yaklaşık 150 kişilik saha ekibimiz arızaları gidermeye çalışıyoruz” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Çamlıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ) Tokat İl Müdürü Aykut Ayan, İl İşletme Müdürü M. Akif Ertüzün ile birlikte Tokat Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Cemal İncesoyluer ve gazetecilerle sohbet eden ÇEDAŞ Tokat İl İşletme Müdürü Muhammed Akif Ertüzün, yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ilçeler ve köylerde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili son durumu aktardı. Kar yağışı sonucu Niksar ve Reşadiye ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çeken Ertüzün, “Yaklaşık 150 kişilik saha ekibimiz arızaları gidermeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz yoğun kış şartlarına rağmen arıza olan bölgelere ulaşarak sorunu gidermeye çalışıyor” diye konuştu.



"2016-2020 yılları arasında kırsal bölgelerde yatırıma ağırlık verilecek"

Ertüzün, uzun ve kısa dönemde yapılacak olan yatırım programından bahsederek, “Tokat’ta 2010 yılında şirketi devir aldığımızda önceliğimiz şehir merkezleri oldu. Bu kapsamda 2011 ve 2015 yıllarını kapsayan dönemde tüketicilerimizin yoğun olduğu şehir merkezlerinde yatırımlarımızı büyük ölçüde tamamladık. Şehir merkezlerinde istenilen kaliteyi sağladık. Kırsal bölgelere biraz daha fazla yatırımı 2016-2020 döneminde planladık. Bu bölgelerde yaşayan insanlarımızda daha kaliteli hizmet alacak” diye konuştu.



"Yıllık 2400 kWh üzerinde elektrik kullananlara indirim"

ÇEDAŞ Tokat İl Müdürü Aykut Ayan, yılbaşından itibaren yıllık tüketimi 2400 kWh üzerinde olan aboneler serbest tüketici sıfatını kazandığını belirterek, “Dolayısı ile indirimlerden yararlanma haklarına sahipler. Bu durumdaki aboneleri görevlilerimiz sahada ziyaret ediyorlar yada telefonla ulaşarak bilgi veriyorlar. Abonelerimiz ÇEDAŞ’a gelirlerse 2400 kWh üzeri kullananlar indirimli elektrikten faydalanabilecekler. Serbest tüketici sözleşmesi imzalayacaklar" dedi.



"Niksar’da elektrik sıkıntısı giderildi"

Ayan, ayrıca kar yağışı nedeni yaşanan elektrik kesintileri nedeni ile öncelikli olarak Niksar ilçe merkezinde enerji sorununu giderdiklerini ifade ederek, “Enerji nakil hatları kar yağışından dolayı buz yükü olmuştu. Kayıtlara alıyoruz, enerjiyle ilgili problem olup olmadığını teyit de ediyoruz. Ama bildiğimiz yerler özellikle köyler her zaman yağışlardan etkilenen yerler. Kış şartları biraz ağır geçtiği zaman o buz yükleri engel olabiliyor. Şuan Niksar ve Erbaa’da köylerde sıkıntı var. Zaten ulaşımı olmayan köylerde var. Biz o bölgelere paletli kar aracımızla müdahale ettik” diye konuştu.

Öte yandan 2016 yılındaki toplam elektrik tüketimi veya bu yıl içindeki elektrik tüketimi 2400 kWh (aylık fatura bedeli ortalama 82 TL) ve üzerinde olanların serbest tüketici sayıldığı, serbest tüketici kapsamında olan tüketicilerin elektrik tedarikçilerini kendileri seçebildiği ve daha ucuz elektrik seçeneklerinden faydalanabildiği öğrenildi.