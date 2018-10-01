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Yoğurdun içine gizlenmiş 690 uyuşturucu hap ele geçirildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yoğurt kabına gizlenmiş 690 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yoğurt kabına gizlenmiş 690 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul'dan Tokat'a uyuşturucu nitelikli hap getirileceği istihbaratını aldı. S.U. ve H. Ç. isimli şahısların araç kiralayarak İstanbul'dan yola çıktıkları bilgisine ulaşan ekipler dün gece sıralarında kullandıkları araç ile Zile ilçe girişinde durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararı gereği araçta yapılan aramada yoğurt kabı içerisinde gizlenmiş vaziyette 690 adet ecstasy hap ele geçirildi. S.U. ve H.Ç isimli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suçundan adli işlemler başlatıldığı öğrenilirken şüphelilerin adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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