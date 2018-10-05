Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler 'Yoğurtmaçlar bizden, çaylar sizden' sloganıyla her hafta farklı bir mahallede düzenlenen programla halkın istek ve görüşlerini dinlemeye devam ediyor.

Çözüm ve sosyal belediyecilik anlayışlı bir yönetim ortaya koyan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, bu çerçevede sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor. Sokak sokak, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bekler, özellikle kadın ve gençlerle sık sık istişare yaparak sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırıyor, aynı zamanda belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında da bilgi veriyor.

Başkan Bekler'in bu haftaki mahalle toplantısı çocukluğunun geçtiği Varvara Mahallesi oldu. Mahalleliler toplantı öncesi Bekler'i sevgi ve coşkuyla karşıladı.

Programda konuşan Başkan Bekler,"Seçimlerden önce sizlere demiştik ki, belediye başkanı olduğumuz zaman mahallenize geleceğiz, sizlerle birlikte mahallenin sorunlarını hep birlikte konuşacağız, not edeceğiz ve arkasından da ekiplerimizle beraber mahallenizin sorunlarını çözeceğiz. Biz bunları anlattığımız zaman dinleyenlerin bir kısmı anlattıklarımızın hikaye olduğunu zannediyordu. Seçimlerden önce vaatlerde bulunuyorsunuz seçimlerden sonrada gelip gitmiyorsunuz deniyordu. Geçtiğimiz 4 yılda olduğu gibi geldik şuan Varvara Mahallesindeyiz. Geçen 4 yıllık bir süre içinde ise Varvara Mahallemizde tam 6 kere mahalle toplantısı düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz toplantılarımızla sorunlarınızı dinleyip hepsini çözüme kavuşturduk" dedi.

Düzenlenen program sonunda Varvara Mahallesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri Başkan Bekler'e çiçek takdim etti.