Yol gerginliğinde muhtar hastanelik oldu

Tokat'ta iki köy arasında yaşanan yol anlaşmazlığı nedeniyle yeni bir yol yapımı çalışmalarına köylüler arazilerine girildiği gerekçesi ile karşı çıkarken, yaşanan gerginlikte fenalık geçiren köy muhtarı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Dedeli köyü ile Yelpe köylüleri arasında yayla anlaşmazlığı sonrasında yol sorunu yaşanıyor. Yoldan geçmeye imtina eden Yelpe köylüleri için İl Özel İdaresi ekipleri meclis kararı ile yeni bir yol açmak için çalışma başlattı. Gümenek köyünden Yelpe köyüne giden arazi yolunun iyileştirilerek açılması için yapılan yol açma çalışmaları ise gerginliğe neden oldu. Gümenek köylüleri yol çalışmaları öncesinden kamulaştırma yapılmadığı ve arazi yolunun açılırken tarlalarına girildiği gerekçesi ile yol çalışması yapan ekibe tepki gösterdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaşanan gerginlik sırasında fenalık geçiren Gümenek köyü muhtarı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Köylüler arazilerine girildiği gerekçesi ile yol yapımına karşı çıktı

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Saffet Güngör, Gümenek köyünde imar planı olmayan bölgelerde kadastro haritalarındaki kimsenin mülkiyetinde olmayan alanda kadastral yol çalışması yapıldığını söyledi. Köylüler kadastral yolda değil kendi arazilerine girilerek çalışma yapıldığını iddia ederek, yol çalışmalarına itiraz etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmeler sonrasında kadastral yolda çizgi çalışması yapılarak belirlenmesi için çalışma yapılmasına karar verildi.

Gümenek köyü sakinlerinden Zeki Taşkın, tapulu arazilerinde yol yapılmasına karşı olduklarını ifade ederek, "Biz yola karşı değiliz. Yol medeniyettir, yolu olmayan bir yer olmaz. Ama bizden habersiz ağaçlarımız söküldü. Ölçüm yapılsın, ölçümden sonra yol çalışması yapılsın. Bizlere haber verilmeden, istimlak edilmeden jandarmanın aldığı önlem ile açılıyor" dedi.

İki köy muhtarı görevden alınmıştı

Yelpe köylüleri yaşanan gerginlik nedeniyle Dedeli köyü yolundan geçemeye imtina ederken, köylülerin benzin bidonlu eylemi sonrasında iki köy muhtarı valilik kararı ile görevden alınmıştı. Gümenek köyü sakinlerinden Mustafa Kasın, tapulu arazisinden geçen yolu Vali Ömer Toraman'ın ricası ile açarken, bu yoldan Yelpe köylüleri ulaşımı sağlamaya başlamıştı.