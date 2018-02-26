Yolda önüne çıkan yavru köpekleri ölümden kurtardı

Yeşilırmak kenarında bulunan eski çöplük yolunda otomobili ile seyir halinde olan hayvan sever Filiz Ayna Kaymaz’ın önüne bir yavru köpek çıktı. Aracından inen hayvansever yol kenarında bahçede kaderine terk edilmiş diğer yavru köpekleri fark etti. Kaymaz, yağmur ve soğuk hava nedeniyle birbirlerine sokularak ısınmaya çalışan 5 yavru köpeği otomobilin bagajına koyarak meyve ve sebze hali arkasında bulunan hayvan sever Davut Köksal Eker’in köpek barınağına götürdü. Burada köpekleri kurulayarak ısıtmaya çalışan Kaymaz, "Yavru köpekler yağmur altında çaresiz ıslanmışlar. Köpek beslemeye giderken aracımızın önüne çıktı, diğerlerini de böylece fark ettik yoksa bu gece ölürlerdi. Davut beyin bahçesindeki barakada soba yakarak kurutmaya çalıştık. Sahiplenmek isteyen olursa bizlerle irtibata geçebilirler. Mama ihtiyacımız var" diye konuştu.