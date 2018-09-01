Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 15:46

Yöneticisi olduğu kulüple futbolcu olarak imza attı

Tokatspor Kulüp Başkan Vekili ve Sportif Direktör olan Ahmet Dursun, Tokatspor’da aynı zamanda futbolcu olarak da sözleşmeye imza attı.

Yöneticisi olduğu kulüple futbolcu olarak imza attı

01 Eylül 2018 15:46


TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor’da transfer sezonunun bitimine dakikalar kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Tokatspor’un olağan genel kurulumunda yönetime talip olarak takımın sportif direktörü olarak görev yapmaya başlayan eski milli futbolcu Ahmet Dursun, 4 yıl aradan sonra 40 yaşında sözleşmeye imza attı. Tokatspor Başkanı Ufuk Akçay da katıldığı imza töreni sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Dursun, 40 yaşında tekrar futbola başlamanın zor bir karar olduğunu ifade ederek, “Tekrar futbola dönmek ve memleketimin takımında oynamam için çok fazla baskı aldım, başta başkanımız ve taraftarlarımız olmak üzere. Sonrasında ben de düşündüm neden olmasın dedim. Fiziksel olarak iyi bir durumdayım. Türk futbolunun hali zaten ortada. Maalesef futbolcu yetiştiremiyoruz. Bütün sezon boyunca olmasa da 5 veya 10 maç oynarım diye düşünüyorum. Bakalım tamamen fiziksel durumuma bağlı ama ufakta bir heyecan var 40’dan sonra futbola dönmek adına. Güzel şeyler olacak diye düşüyorum. Futbol tutkusunun yaşı yok. 6 yaşında ne kadar heyecanlıysam bugün de aynı heyecanı duyuyorum. Kariyerimde memleketimin takımının forması da olsun istedim. Destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.


Tokatspor’da zor bir görev üstlendiklerinin altını çizen Dursun, 4-5 yıl içerisinde Tokatspor’u Süper Lig’e çıkarmak için bir hedef ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç