Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesinde bir binanın önünde kaldırım üzerindeki el çantasını fark eden Orhan Ç. içerisine baktığından çok sayıda ziynet eşyası ile karşılaştı. Altınların sahibini çevrede aramasına rağmen bulamayan duyarlı vatandaş polise altınları teslim etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla Tokat Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edilen çanta içerisindeki 44 adet küçük altın, 7 adet yarım altın, bir adet tam altın, bir adet altın kolye, inci kolye, bileklikle birlikte tespih ve küpelerin olduğu ziynet eşyalarının sahibi çok geçmeden bulundu.

Altınları yorgan arasında saklamış

Altınları küçük bir el çantasına koyarak yorganları arasına saklayan yaşlı bir kadının, evine gelen temizlikçinin yorganı balkona çıkartarak astığı sırada altın dolusu çantanın binadan aşağı düşmesi sonucu kaybolduğu kaydedildi. Altınların kaybolduğunu yorganı balkonda asılı görünce fark eden yaşlı kadının müracaatı sonrasında altınlar sahibine teslim edildi.

Altınları aileye teslim eden Tokat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Abur, kimliği açıklanmasının istemeyen duyarlı vatandaşı tebrik ederek, “Toplumumuzda böylesine iyi insanların olduğunu görmek, bilmek huzur verici. 45-50 Bin TL değerindeki altınları bularak polislere teslim eden Orhan Ç. isimli vatandaşımıza altınların sahibi aile adına ve Tokatlılar adına teşekkür ediyorum. Altınların sahibi aileye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.