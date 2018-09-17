Yüzlerce balonu okulun bahçesine boşalttılar

Tokat'ta yeni eğitim öğretim yılı açılış programında öğrenciler okul bahçesine boşaltılan yüzlerce balonla eğlendi.

Tokat'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk günü öğrenciler farklı bir heyecan yaşadı. Özel bir ilkokulda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılışı okula yeni gelen birinci sınıf ve anaokulu öğrencilerinin tanıştırılması ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler okul bahçesine boşaltılan bir çuval dolusu balona hücum etti. Görevlilerin yardımı ile okul bahçesine getirilen balonlarla eğlenen öğrenciler ilk gün yaşadıkları stresi attı. Balonlarla renklenen okul bahçesinde öğrenciler doyasıya eğlendi. Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Esin Tuna, 3 aylık yaz tatilin uzun bir süre olduğunu ileri sürerek yaz tatili sisteminin yeninden düzenlenmesini istedi. Okulun ilk günü öğrencilerin eğlenerek okula başlamaları için farklı bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Tuna, yeni eğitim ve öğretim yılının başarılar getirmesini diledi.

Okul Müdürü Ramazan Maviş, düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgi vererek,"Bu sene eğlenerek öğreneceğiz. Öğrenci olarak veli olarak çok eğleneceğiz okul yönetimi ve öğretmenleri olarak. Bunları yaparken öğrencilerimizinde en doğal şekilde yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayacağız. İlk eğlence olarak bugün velilerimizi de işin içine katarak güzel bir etkinlik yaptık" diye konuştu.