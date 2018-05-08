Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 15:39

Yüzlerce öğrenci annelerine mektup gönderdi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde anneler günü dolayısıyla yüzlerce öğrenci annelerine mektup gönderdi.

Yüzlerce öğrenci annelerine mektup gönderdi

08 Mayıs 2018 15:39


PTT Reşadiye şubesi tarafından “Zarf, kağıt bizden göndermesi sizden” kampanyası kapsamında yüzlerce öğrenci Anneler Günü etkinliği kapsamında annesine mektup yazdığı mektupları gönderdi. İlçedeki ilkokulların katıldığı mektup kampanyasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Annelerine en güzel sözleri ve şiirleri yazan öğrenciler daha sonra PTT görevlilerine teslim etti. PTT görevlileri tarafından öğrencilere oyun paketi verildi. Annelerine mektup yazan öğrenciler, “annemizi çok seviyoruz” diyerek duygularını ifade ettiler.


Öğrencilere oyun paketleri hediye eden PTT Başmüdürü Muhterem Demir, öğrencilere her zaman annelerine buradan mektup gönderebileceklerini söyledi.


Gazipaşa Burhan Aras İlkokulu sınıf öğretmeni Sami Şimşek, PTT’nin böyle bir etkinlik düzenlemesinin çok güzel bir şey olduğunu ifade ederek, “Bilişim çapındayız, mektup nostalji olarak kalmalıdır” diye konuştu. Daha sonra Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekindi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç