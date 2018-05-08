Yüzlerce öğrenci annelerine mektup gönderdi

PTT Reşadiye şubesi tarafından “Zarf, kağıt bizden göndermesi sizden” kampanyası kapsamında yüzlerce öğrenci Anneler Günü etkinliği kapsamında annesine mektup yazdığı mektupları gönderdi. İlçedeki ilkokulların katıldığı mektup kampanyasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Annelerine en güzel sözleri ve şiirleri yazan öğrenciler daha sonra PTT görevlilerine teslim etti. PTT görevlileri tarafından öğrencilere oyun paketi verildi. Annelerine mektup yazan öğrenciler, “annemizi çok seviyoruz” diyerek duygularını ifade ettiler.

Öğrencilere oyun paketleri hediye eden PTT Başmüdürü Muhterem Demir, öğrencilere her zaman annelerine buradan mektup gönderebileceklerini söyledi.

Gazipaşa Burhan Aras İlkokulu sınıf öğretmeni Sami Şimşek, PTT’nin böyle bir etkinlik düzenlemesinin çok güzel bir şey olduğunu ifade ederek, “Bilişim çapındayız, mektup nostalji olarak kalmalıdır” diye konuştu. Daha sonra Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekindi