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06 Eylül 2018 15:16

Zabıta Ekipleri buldukları büyükbaş hayvanları sahibine teslim etti

Tokat’ın Niksar ilçesinde zabıta ekipleri tarafından bulunan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Zabıta Ekipleri buldukları büyükbaş hayvanları sahibine teslim etti

06 Eylül 2018 15:16


Niksar Belediyesi Zabıta Ekipleri akşam devriyesi sırasında buldukları dört adet büyükbaş hayvanı sahibine teslim ettiler.


Niksar’da geçtiğimiz günlerde Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Akpınar Mahallesinde bulunan dört adet büyük baş hayvan, ilçe Hayvan Pazarına götürüldü. Burada muhafaza edilen hayvanların küpelerinden yola çıkan Zabıta Müdürlüğü ekipleri hayvanların Ustahasan Köyünden Gürsel Gürel’e ait olduğunu belirlediler. Şahsa ulaşan ekipler hayvanları sahibine teslim ettiler. Hayvan sahibi Gürsel Gürel hayvanlarını otlatmak için saldığını ve akşam gelmediklerini belirterek, hayvanlarını kendilerine teslim eden Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiğini belirtti.




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