Zabıta Ekipleri buldukları büyükbaş hayvanları sahibine teslim etti

Niksar Belediyesi Zabıta Ekipleri akşam devriyesi sırasında buldukları dört adet büyükbaş hayvanı sahibine teslim ettiler.

Niksar’da geçtiğimiz günlerde Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Akpınar Mahallesinde bulunan dört adet büyük baş hayvan, ilçe Hayvan Pazarına götürüldü. Burada muhafaza edilen hayvanların küpelerinden yola çıkan Zabıta Müdürlüğü ekipleri hayvanların Ustahasan Köyünden Gürsel Gürel’e ait olduğunu belirlediler. Şahsa ulaşan ekipler hayvanları sahibine teslim ettiler. Hayvan sahibi Gürsel Gürel hayvanlarını otlatmak için saldığını ve akşam gelmediklerini belirterek, hayvanlarını kendilerine teslim eden Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiğini belirtti.