Zabıtadan 'haksız kazanç' denetimi

TOKAT (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine harekete geçen Zile Belediyesi ekipleri, bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak 'haksız kazanç' elde edilmesini önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Buradan belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Zabıtalarınızı hassas olmaya teşvik edin' uyarısı üzerine Zile Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Tokat'ın Zile ilçesi genelinde, büyük market zincirleri başta olmak üzere fırınlarda ve tüm marketlerde ürünlerin fiyatları ve gramajları denetlendi. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılırken, fiyat tutarsızlığı ve gramajlarda eksiliği kontrol edildi.

Denetimlerle ilgili konuşan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, "Ülkemiz son aylarda, özellikle dış güçlerin ekonomik saldırısı altında. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Zile Belediyesi zabıta ekipleri bugün tüm marketlerimizde denetim yaptılar. Tüm ince ayrıntıya kadar, kasadan çıkan fişten raftaki yazan fiyata kadar. Çok şükür Zile esnafının ahilik kültürü çerçevesinde dürüst çalıştığını gördük. Mutmain olduk. Özellikle esnafımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemize örnek teşkil edecektir" dedi.

Vatandaşlar ise raftaki fiyatlarda bir fark olmadığını belirtti.