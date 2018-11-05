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Zabıtalar organlarını bağışladı

Erbaa’da Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan organ bağışı standına gelen Erbaa Belediyesi zabıta personeli organlarını bağışladı.

Erbaa'da Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan organ bağışı standına gelen Erbaa Belediyesi zabıta personeli organlarını bağışladı.


Erbaa Devlet Hastanesi tarafından kurulan standa organlarını bağışlayan zabıta ekipleri adına konuşan Zabıta Müdürü Nurhan Şahin,"Organ bağışı Türkiye'de yeni gündeme gelen önemli konuların başında gelmektedir. Bizde bu konunun öneminden dolayı, organ bağışına duyarsız kalmayıp, Zabıta arkadaşlarımız ile birlikte organ bağışında bulunduk. Bağışlanan her organ, yeni bir hayatın başlangıcı. Organ bağışının ülkemizde yeterince olmadığı bir gerçek ama bu durumu değiştirmek, arttırmak da bizim elimizde. O nedenle organ bağışının önemi hakkında gerekli eğitimlerin verilmesi şart. Bizde zabıta personeli olarak bir farkındalık oluşturarak tüm arkadaşlarımız ile birlikte organlarımızı bağışladık" dedi.

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