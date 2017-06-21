Zihinsel engelli kadına sokak köpeği saldırdı

Bacağından yaralanan 42 kadına kuduz aşısı uygulanmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede herkes tarafından sevilen Nuray Çakmak, Şairemrah Mahallesi’nde evinin yakınlarında hava almak için dolaşırken bir sokak köpeği tarafından bacağından ısırıldı. Yakınları tarafından Niksar Devlet Hastanesi’ne götürülen Çakmak, burada tedavi altına alındı. Bacağına pansuman uygulanan Çakmak’a, kuduş aşısı uygulanmaya başlandı.

Olaydan duydukları üzüntüye dile getiren zihinsel engelli kadının yakınları ise, sokak köpeklerinin etrafa korku saçtıklarını belirterek bu gibi üzücü olayların bir daha meydana gelmemesi için belediyenin bu konuda gerekli tedbirleri almalarını istedi.