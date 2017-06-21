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21 Haziran 2017 12:08

Zihinsel engelli kadına sokak köpeği saldırdı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, zihinsel engelli 42 yaşındaki Nuray Çakmak sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Zihinsel engelli kadına sokak köpeği saldırdı

21 Haziran 2017 12:08

Bacağından yaralanan 42 kadına kuduz aşısı uygulanmaya başlandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede herkes tarafından sevilen Nuray Çakmak, Şairemrah Mahallesi’nde evinin yakınlarında hava almak için dolaşırken bir sokak köpeği tarafından bacağından ısırıldı. Yakınları tarafından Niksar Devlet Hastanesi’ne götürülen Çakmak, burada tedavi altına alındı. Bacağına pansuman uygulanan Çakmak’a, kuduş aşısı uygulanmaya başlandı.


Olaydan duydukları üzüntüye dile getiren zihinsel engelli kadının yakınları ise, sokak köpeklerinin etrafa korku saçtıklarını belirterek bu gibi üzücü olayların bir daha meydana gelmemesi için belediyenin bu konuda gerekli tedbirleri almalarını istedi.




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