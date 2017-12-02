Zile Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Resul Muşlu seçildi

olağan kongresinde seçimlere tek liste ile giren Resul Muşlu, gençlik kolları başkanı olarak seçildi.

AK Parti Zile İlçe Gençlik Kolları Teşkilatının 5. olağan kongresi, Zile Öğretmen Evinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kongrede konuşma yapan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel AK gençliğin önemine vurgu yaparak, “Ak gençlik Hükümetimizin güçlü devlet, güçlü millet için kutlu yürüyüşünde Türk milleti olarak, Türk gençliği olarak bizde varız diyor. Ak gençlik sadece ailesinin bireyi değil, siyasette de toplumun her kesimin de bizde varız diyor. Ak gençlik farklı kültür ve anlayışın içinden gelmeyi bir zenginlik olarak görüyor. Ak gençliğin ortak faydası Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın önderliğinde milletimizin, ülkemizin geleceğine ışık tutmaktadır.” dedi ve kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf Güzel ise konuşmasında sahada olacakları mesajını vererek, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 2019 yılı Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı bir tarih olacaktır. Bugünden sonra görev üstlenecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Geçmişte olduğu gibi bugünde bundan sonrada siz gençlerimizin yanında olacağımı beyan ediyorum. Sizlere söz veriyorum. Hep birlikte yeniden büyük Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. Son olarak konuşma yapan AK Parti MKYK Üyesi Enes Malik Yaylacı, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Kürsüde bir Tokat’lı varsa o dinlenir. Kendini dinletir. Benden önce çıkan konuşmacıların hepsi Tokat’lı olduğunu, hepsi gönülden yürekten konuşuyorlar. ” diye konuştu. Konuşmaların ardından kongreye tek liste ile giren Resul Muşlu, 400 delegeden oy kullanan 385 delegenin oyu ile Zile Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi.

Kongreye AK Parti MKYK üyesi Enes Malik Yaylacı, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, AK Parti Gençlik Kolları Tokat İl Başkanı Mesut Aktürk, AK Parti Zile İlçe Başkanı Yusuf Güzel, Zile İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuğba Balaban ve partililer katıldı.