Zile Belediye Başkanı Vidinel Malazgirt’te

yıldönümü etkinlikleri nedeniyle ilçeyi ziyaret etti.

Karayolu ile Malazgirt’e gelen Başkan Vidinel, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Muş Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı ile yapılacak kutlu program öncesi sabah kahvaltısında buluştu. Başkan Vidinel, Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile de bir araya gelerek, bir görüşme gerçekleştirdi.

26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın öncülüğünde bizlere Malazgirt’te zafer kazandırarak Anadolu’yu kutlu ve kadim beldemiz yapan ruh, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüdüğümüz 2071 yolunda da birlik ve beraberliğimizin en büyük kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Başkan Vidinel, “Türkler bu coğrafyada hiçbir zaman gelip geçici olmamıştır, olmayacaktır. Malazgirt zaferi Türklerin Anadolu’ya açılan zaferinin şanlı mührüdür. Türk milletinin bin yıllık kaderi olan bu topraklarda Sultan Alparslan önderliğinde 26 Ağustos’ta büyük bir destan yazılmıştır. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu´nun Türklerden başka bir millete vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt zaferi ve sonrasında yaşananlar bunun en büyük göstergesidir. Bizi bölmek, parçalamak ve yıkmak isteyen zamane Bizans zihniyeti bilmelidir ki; Türk milletinin hiçbir zaman geri adım atmadan canını bu topraklar için feda ederek vatanlaştırdığı bu yer bizim can vatanımızdır. Milli birliğimize yönelik her türlü terörün, her türlü ihanetin bedelini kim olursa olsun hangi güç karşımızda durursa dursun gözümüzü kırpmadan ödeyeceğimizden ve hainlere bunu misli ile ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Malazgirt Zaferi’nin 947. Yıl dönümünde Anadolu topraklarını bizlere yurt kılan şanlı komutan Sultan Alparslan ve muzaffer ordusunu rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi