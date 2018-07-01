Zile Belediyesinden haşereyle mücadele çalışması

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan larva, sinek ve haşere ile mücadelede eden Mezbahane Müdürlüğü ekipleri, gece, gündüz demeden çalışmalarına ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Gündüzleri sineklerin üreme alanları olan gölet, süs havuzları, su kanalları, rögarlar, besihaneler, pazaryerleri, inşaat ve bodrum suları gibi alanları ilaçlayarak sineklerin yumurtadan çıkmadan temizlenmesini sağlayan ekipler, geceleri mahallelerde sivrisinek ilaçlaması yapıyor. Gece ilaçlamaları 30 Ekim’e kadar devam edecek. Besihanelerde de larva ilaçlaması yapan Mezbaha ne Müdürlüğü ekipleri, sıtma, sarıhumma, fil hastalığı, tifo, kolera, dizanteri ve tüberküloz gibi bulaşıcı hastalık taşıyan sineklerin hem besi hayvanlarına hem de vatandaşlara zarar vermemesi için mücadele veriyor.