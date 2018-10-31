Zile Kitap Fuarı açıldı

Fuar 100 yayınevi ve 10 yazarı ağırlıyor.

Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle bu yıl ilk kez kapılarını açan Zile Kitap Fuarı, 30 Ekim -4 Kasım tarihleri boyunca Zileli kitapseverleri ağırlayacak. Zile Öğretmenevinde kurulan kitap fuarının açılışına İlçe Kaymakamı Sayın Kubilay Ant, Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali kitap okumanın önemine dikkat çekerek, "Bundan sonra her yıl düzenli olarak kitap fuarımızı düzenleyeceğiz. Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz kitap fuarına vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz. İnsanlar en değerli zamanlarında kitap okumalı ve hayatında yaptığı en değerli iş olduğunun farkında olmalı. Dinimizin ilk emri 'oku' insan okursa yaptığı işlerin tamamı ve kendisi değer kazanır. Biz bu hususta katkımız olması için kitap fuarını açmış bulunmaktayız. Şehrimizde böylesi güzel bir kitap fuarının düzenleniyor olmasının mutluluğu içerisindeyim. Yeni kitap fuarlarının da şehre renk kazandıracağını, şehre güzellikler katacağını düşünüyorum" dedi.