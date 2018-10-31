İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zile Kitap Fuarı açıldı

TOKAT (İHA) – Zile İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Zile Kitap Fuarı, öğretmenevinde kitapseverlere kapılarını açtı.

Fuar 100 yayınevi ve 10 yazarı ağırlıyor.


Zile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle bu yıl ilk kez kapılarını açan Zile Kitap Fuarı, 30 Ekim -4 Kasım tarihleri boyunca Zileli kitapseverleri ağırlayacak. Zile Öğretmenevinde kurulan kitap fuarının açılışına İlçe Kaymakamı Sayın Kubilay Ant, Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali kitap okumanın önemine dikkat çekerek, "Bundan sonra her yıl düzenli olarak kitap fuarımızı düzenleyeceğiz. Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz kitap fuarına vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz. İnsanlar en değerli zamanlarında kitap okumalı ve hayatında yaptığı en değerli iş olduğunun farkında olmalı. Dinimizin ilk emri 'oku' insan okursa yaptığı işlerin tamamı ve kendisi değer kazanır. Biz bu hususta katkımız olması için kitap fuarını açmış bulunmaktayız. Şehrimizde böylesi güzel bir kitap fuarının düzenleniyor olmasının mutluluğu içerisindeyim. Yeni kitap fuarlarının da şehre renk kazandıracağını, şehre güzellikler katacağını düşünüyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.