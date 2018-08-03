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03 Ağustos 2018 11:25

Zile, Led Aydınlatma Sistemi Sayesinde yüzde 50 Tasarruf Ediyor

TOKAT (İHA) – Zile Belediyesi ilçe genelinde bulunan eski sistem yüksek sarfiyatı ampulleri, enerji tasarruflu LED ampullerin kullanıldığı aydınlatma sistemleri ile değiştirdi.

Zile, Led Aydınlatma Sistemi Sayesinde yüzde 50 Tasarruf Ediyor

03 Ağustos 2018 11:25


Zile Belediyesi, caddelere kurduğu modern aydınlatma sistemiyle kenti güzel bir görünüme kavuşturdu. Kavşaklarda yer alan Ay Yıldız ve Osmanlı Tuğrası led görselleri vatandaşların ilgisini çekiyor.


Şehre modern bir görünüm kazandıklarını vurgulayan Zile Belediye Başkan Lütfi Vidinel, Sadece enerji sarfiyatındaki tasarrufla kalmayıp, karbondioksit salınımını da azaltmış olacaklarını belirterek, “Çevreci bir yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz projemizi tamamlanarak, şehrimizi modern bir görünüme kavuşturduk. Turizm noktasında geleceğimize yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Bu yatırımları yaparken çevreci yaklaşımla, doğal kaynaklarımızın korunması ve enerji tasarrufu konusunda hassasiyetimizi de göz önünde bulunduruyoruz.” şeklinde konuştu.


Ledli aydınlatmanın çevresel bir avantaj olduğu gerçeğinin altını çizen Zile Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşegül Polattimur ise, “Ledler her hangi bir zararlı gaz bulundurmazlar. Ayrıca halojen lambalar ışık yayarken aynı zamanda zararlı sera gazı emisyonuna neden olurken ledlerde böyle bir zararlı gaz emisyonu yoktur. Sadece ışık üretirler. Herhangi bir ultraviyole veya zararlı ışın üretmezler.


Çok az enerji tüketirler, Uzun ömürlüdürler. Termal ve mekanik darbelere karşı dayanıklıdırlar. Işığı direk olarak yayarlar, bu nedenle verimlidirler, Kızılötesi, UV radyasyonu yoktur, çevresel zararları yoktur, Zararlı gaz barındırmadıklarından güvenlidirler, Yanma veya çarpılma tehlikesi olmadan istenildiğinde dokunulabilir, Farklı renk seçenekleriyle geniş kullanım alanları bulunmaktadır” diye konuştu.




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