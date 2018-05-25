Zile’de 50 bin metre kare asfalt

Zile Belediyesi; Zincirli Süfla Mahallesi Namzet Sokağı, Şehit Niyazi Petek Caddesi, Şehit Çetin Yurtseven Sokak, Özbey Sokak ve Serap Sokakta başlayan asfalt çalışması tamamlandı. Çalışmalar devam ederken asfalt çalışması öncesi içme suyu, kanalizasyon ve kaldırım çalışmaları da giderildi.

Zile tarihinin en büyük yol yapım çalışmasını yaptıklarını belirten Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “ilçemizde doğalgaz çalışmasının başlamasından bugüne kadar muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan asfalt yollarımızda yer yer bozulmalar meydana gelmiştir. Ayrıca kış ayından bu tarafa tahrip olan bozulan yolların yenilenmesi çalışmalarımız gece gündüz demeden aralıksız devam etmektedir. Bizler bir taraftan bozulan yolları yapıyor bir taraftan da asfalt atılmadan önce alt yapı sorunlarını çözüyoruz. Yapılan bu çalışmalar halkımıza hayırlı olsun” dedi.