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17 Mayıs 2018 11:13

Zile’de atık pil toplayan öğrencilere teşekkür belgesi

TOKAT (İHA) – Zile Belediyesi tarafından düzenlenen atık pil toplama kampanyasında 110 kilo pil toplayan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Zile’de atık pil toplayan öğrencilere teşekkür belgesi

17 Mayıs 2018 11:13


Zile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından yürütülen proje kapsamındaki okullar arası atık pil toplama kampanyası devam ederken 110 kilo pil toplayan 8 öğrenciye Belediye Başkanı Lütfi Vidinel tarafından teşekkür belgesi verildi.


Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel,"Kirleten de insan, temizleyen de çevremiz bize emanet ve bu emanete sahip çıkmalıyız. Zile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından çevre ve geri dönüşüm kapsamında bütün okullarımıza her yıl seminerler düzenlemekteyiz. Çevre bilincinin herkeste oluşması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz." dedi




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