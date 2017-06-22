Zile’de bayram yoğunluğu

Zile İlçesinde gelen tatilciler bir taraftan yakınlarıyla bayramlaşmaya hazırlanırken bir taraftan da yöresel ürünler pazarında alışveriş yaptı. Meşhur Zile pekmezi, köme, leblebi, bağ yaprağı, kiraz, tarhana, çeşitli marmelat satışlarını ikiye katlayan esnafın yüzü güldü. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, bayram tatilini Zile’de geçirmek isteyen vatandaşların ilçeye adeta akın ettiğini belirterek, “Bayram tatilinde ilçemize gelen Zileli hemşehrilerimiz nedeniyle 35 bin olan nüfusumuz yaklaşık iki katına ulaştı. Esnafımız durumdan çok memnun. Nüfus artışı nedeniyle zabıta müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü, temizlik işleri müdürlüğü ile mezarlıklar müdürlüğü çalışmalarına büyük bir hız verdi. Bayram öncesi ve bayram günlerinde belediyemiz beyaz masası vatandaşımıza her türlü konuda hizmet vermeye devam edecektir" dedi.