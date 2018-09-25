Zile'de bin kişilik aşure dağıtıldı

Belediye hizmet binası önünde dağıtılan aşureye ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ve İlçe Kaymakamı Kubilay Ant, ilçe sakinlerinin Muharrem ayını ve Aşure Günü'nü kutladı.

Muharrem ayının kardeşlik ayı olduğunu belirten Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel,"Dolayısıyla da belediye olarak yıllardan beri aynı şekilde aşure dağıtımı yapıyoruz vatandaşlarımıza. Ortalama bin kişilik bir aşure dağıtımı yapacağız. Ben Muharrem ayının tüm halkımıza bereket, birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımıza da bu teveccüh ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan aşure programından çok memnuniyet duyduğunu belirten Kaymakam Kubilay Ant, belediyenin bu etkinliğine değerli vatandaşların katılımıyla vesile olduğu için teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.