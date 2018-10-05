Zile'de elektronik atık toplama noktası oluşturuldu

Zile Belediyesi ile TÜBİSAD işbirliği ile ilçede elektronik atıkların toplanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda elektronik atık toplama noktası kuruldu. Dinçerler Caddesi yol güzergahı alanına kurulan toplama noktasıyla birlikte eski ve kullanılmayan cep telefonları, bilgisayarlar, oyun konsolları, kameralar, yazıcılar, televizyonlar, bilgisayar monitörler gibi elektronik eşyaların doğaya zarar vermesinin engellenmesi ve geri dönüştürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu atıkların gelişi güzel çevreye ya da çöpe atılması çevre ve insan sağlığı için ciddi tehlikeler oluşturduğunu belirten Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel,"Bu nedenle Zile Belediyesi olarak çevreci bir yaklaşımla öncelikle halkımızın kolay ulaşabileceği merkezi bir bölgeye Dinçerler Caddesi'ne konteynırımızı yerleştirdik. Okullarımızda her sene geri dönüşüm eğitimleri düzenlemekteyiz. Halkımızı bilinçlendirmek için çaba sarf ediyoruz, kampanyalar organize ediyoruz. Tabiatı bekçiyle değil, bilinçle koruyacağız" dedi.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Zile Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşegül Polattimur ise,"Hasar gören veya kullanım ömrü biten elektronik eşyalar, doğayı kirleten ve zarar veren ağır metaller içeriyor ve gelecek nesilleri tehdit edici boyuta ulaşıyor. Bu nedenle, elektrikli ve elektronik eşyalar tüm dünya için çevresel bir tehlike oluşturabiliyor. Bunu önlemek ve elektronik atık geri dönüşümünü hayata geçirmek amacıyla TÜBİSAD ile protokol imzalayarak projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın destek ve katkılarını bekliyoruz" diye konuştu.