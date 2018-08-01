Zile’de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Zile ilçesinden hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara yolculuk edecek olan hacı adayları için tören düzenlendi. Zile Belediyesi önünde düzenlenen törene Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ve Zile İlçe Müftüsü İdris Özarslan, çok sayıda hacı adayı ve yakınları katıldı. Hacı adayları ailelerinden ve vatanlarından ayrı kalmanın burukluğunu yaşarken, aynı zamanda hac vazifesini yerine getirecek olmanın da gururunu yaşadılar.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel hacı adaylarından bol bol dua isteyerek,"Şuanda bende sizler gibi öyle duygu yüklüyüm ki, 26 yıl önce hacca giderken duymuş olduğum o aşk, o sevda, o gönlümdeki pırıltı hiç sönmedi, devam ediyor. Sizlerin de öyle. Hac yolculuğu denildiği zaman gönlümüz kıpır kıpır olur. Rabbim bize de nasip et deriz. Allah gitmeyenlere de nasip etsin. Bizlerden de selam götürün. Memleketimizin, milletimizin selameti için, hepimiz için dua edin. Tüm hacı adaylarımıza şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum." şeklinde konuştu.