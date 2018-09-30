Zile'de Kerbela'yı anma etkinlikleri düzenlendi

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesi Yücepınar köyü Ciğerbağı mezrasında Kerbela'yı anma etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Muharrem ayında yapılan etkinliğin önemine dikkat çeken Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, "Allah matem ayı Muharrem ayında yapılan ibadetleri kabul etsin, Asrı saadet insanlarının, ehlibeytin yolundan ayırmasın."dedi.

Zile İlçe Kaymakamı Kubilay Ant ise dinde ve halk kitabında mezhep diye bir kavram olmadığını ifade ederek,"Şüphesiz İslam tarihini iyi bilmemiz gerekiyor. Toplum olarak bir çok konuda bilgi eksikliğimiz olduğu gibi sanıyorum. İslam tarihi konusunda da bir çok eksikliklerimiz var. Çünkü İslam tarihinde karışıklıklar, çeşitli sıkıntılar aslında Hz. Peygamberimizin hemen vefatından sonra gerçekleşmiştir tarihe baktığımız zaman. Dinimizde halk kitabımızda mezhep diye bir kavram yok aslına bakarsanız, bunlarda sonradan ortaya çıkmış çeşitli kavramlar, çeşitli uygulamalardır. Ve bugün büyük ölçüde yanlış algılanmaktadır. Ben böyle düşünüyorum. Bazı mezheplerin doğru, bazı mezheplerin yanlış olduğu şeklinde bir ayrım yapmak, bunlar haktır, bunlar hak değildir şeklinde tasnif yapmanın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Burada sizler gibi değerli insanların aydın düşünceli insanların arasında bulunduğum için büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Muharrem ayında gerçekleştirdiğiniz ibadetlerinizi Allah Kabul etsin. Tevhit inancımız, birliğimiz ve beraberliğimiz önemli olan bunlardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından lokma ve aşure ikramında bulunuldu.