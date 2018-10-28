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Zile'de kış mevsimi öncesi dereler temizleniyor

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile Belediyesi, kış mevsimi öncesi dere yataklarını temizliyor.

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile Belediyesi, kış mevsimi öncesi dere yataklarını temizliyor.


Zile Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan dere yataklarında temizlik çalışması başlattı. Derelerde özellikle otlar ve çamurlar başta olmak üzere her türlü atıklar temizleniyor. Başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, yaklaşan kış ayları öncesinde dere yataklarını temizleyerek olası su taşkınının önüne geçmek istediklerini söyledi. İlçede bulunan tüm dere yataklarında temizlik çalışması yapacaklarını kaydeden Başkan Vidinel, dere yataklarını dolduran ot, çamur ve atıkları temizleyerek hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya hem de yağan yağmurlar nedeniyle olası bir tehlikenin önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca dere yataklarının sinek ve haşere gibi canlıların üreme noktası olduğuna dikkat çeken Vidinel, yapılan bu çalışmayla bunun da önüne geçtiklerinin altını çizdi.

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