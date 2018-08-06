Zile’de mezarlıklarda temizlik çalışması

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan mezarlıklar, Zile Belediye Başkanlığına bağlı ekipler tarafından temizlenerek bayrama hazır hale getiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, mezarlıklarda kuruyan otları, dikenleri, atılan çöp ve katı atıkları temizlerken, kaldırım ve ağaçların boyama işlemlerini geçekleştiriyor. Mezarlıkların yol çalışmasından, aydınlatmasına ve çevre düzenlemesine kadar eksikler gideriliyor. Mezarlıklar yapılan bakım ve onarım çalışmalarından sonra vatandaşların ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için güzel bir görünüme kavuşturulacak.

Zile İlçesindeki tüm mezarlıklarda genel çapta temizlik ve bakım çalışmasının yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Arife günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşların, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde mezarlıkların ışıklandırması, çevre düzenlemesi, yol ve kaldırım gibi alanlarında eksikleri giderdiklerini ifade eden Başkan Vidinel, yıl içinde düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini hatırlatırken,"Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için çiçekler ve ağaçların sulama işlemleri yapılırken yollar, mezarlar ve oturma alanlarının tamamı titiz bir çalışmayla temizlenip bakımları yapılıyor. Ayrıca mezarlık ziyareti için arife günü, belediye önünden ücretsiz otobüs seferleri hizmeti sunuyoruz. Her bayram olduğu gibi bu bayramda otobüslerimiz halkımızın hizmetinde olacaktır." diye konuştu.